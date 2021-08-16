وزيرة الصحة: نخطط لتطعيم 800 ألف مواطن يوميا ضد كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن وضع الوزارة لخطة لوصول عدد المواطنين الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يومياً لنحو 800 ألف مواطن في الفترة المقبلة.

كان رئيس مجلس الوزراء، قد توجه خلال ترأسه اجتماع «عليا كورونا» بالعمل على التوسع في توفير اللقاحات للراغبين في أخذها من الشعب المصري، واصفاً لقاحات فيروس كورونا بأنها «درع ضد الخطر».

خطة لوزارة الصحة لمضاعفة أعداد المصريين الحاصلين على اللقاح يومياً

وقالت الوزيرة، في تصريحاتها، إن تحقيق مخطط الوزارة بتطعيم 800 ألف مواطن يومياً في الفترات المقبلة، سيسهم في تطعيم أكثر من 35 مليون مواطناً في 88 يوماً فقط.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع «عليا كورونا»، أن تحركات الوزارة حالياً هي توفير اللقاح سواء للراغبين في أخذ الجرعة الأولى من اللقاحات، أو لتوفير الجرعة الثانية من اللقاح لمن أخذوا الجرعة الأولى بالفعل.

155 ألف مواطن ومواطنة حصلوا على تطعيمات كورونا أمس

ولفتت «زايد»، إلى تخطي عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاحات فيروس كورونا المستجد أمس الأحد إلى أكثر من 155 ألف مواطن.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن جهود الوزارة للتوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاحات للراغبين في أخذها على مستوى الجمهورية، جعل عدد تلك المراكز يصل حتى الآن إلى ما يقرب من 580 مركزاً على مستوى الجمهورية، منها 134 مركزا للراغبين في السفر للخارج.

5.8 مليون رسالة أرسلت للمواطنين المسجلين للحصول على اللقاحات

وعن عدد الرسائل التي أرسلتها الوزارة إلى الراغبين في الحصول على اللقاح، قالت «زايد»، إنه تم إرسال ما يقرب من 5.8 مليون رسالة لمن قاموا بالتسجيل.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن تصل حجم الإصابات بكورونا على مستوى العالم لنحو 300 مليون إصابة بحلول بداية العام المقبل.