«مركز المرأة» يصدر دليل «طريق النساء للمحليات» من أجل تمثيل قوي

أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، اليوم، دليل «طريق النساء للمحليات»، والذي يستهدف تحسين تواجد النساء في المجالس المحلية القادمة، من خلال بناء معارف وقدرات المرشحات المحتملات لانتخابات المجالس المحلية بدرجاتها المختلفة في النساء المصريات، وذلك لمساعدتهن على خوض المنافسة الانتخابية والحصول على تمثيل قوي داخل تشكيل تلك المجالس، يفوق حتى النسبة التي حددها الدستور كحد أدنى لتواجد النساء داخل تلك المجالس.

الدنبوقي: الدليل به النصائح التي يمكن أن تساعد النساء

وقال رضا الدنبوقي المحام الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز، إنه تم تصميم هذا الدليل بما يتلاءم مع البعد الجندري لخوض المنافسات الانتخابية، حيث يتضمن الدليل تحليلا نسويا لسياق مشاركة النساء في المجال العام في مصر، فضلاً عن تقديم الدليل لمجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد النساء في التغلب على العقبات المرتبطة بنوعهن الاجتماعي في المجتمعات المحلية التي يشيع فيها تحقير النساء أو الحط من شأنهن.

وأضاف «الدنبوقي»، في تصريح صحفي، أن الدليل يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث يهتم الجزء الأول بالتعريف بماهية المجالس المحلية وتاريخها والتنظيم القانوني الحالي لها، أما الجزء الثاني فيتناول تحليل لمشاركة النساء السياسية في مصر بمستوياتها المختلفة كما يتضمن سرد لأهم العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية بشكل مرضِ.

الدليل يتضمن سردا لمعارف ومهارات الحملات الانتخابية

وأشار إلي أنه بالإضافة للأجزاء النظرية السابقة يتضمن الدليل سرد للمعارف والمهارات الأساسية الخاصة بتنظيم وتنفيذ الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية بالاعتماد على بعض المصادر المتاحة فضلا عن الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من تجارب مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في تقديم الدعم الفني لعدد من المرشحات ممن سبق وتقدمن لاستحقاقات انتخابية خلال السنوات القليلة الماضية.