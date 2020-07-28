وزير الشباب يلتقي قيادات العمال لمناقشة دورهم في انتخابات المحليات

يلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، قيادات الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة النائب محمد وهب الله، لوضع رؤية شبابية مستقبلية من أجل المزيد من أدوار أكبر وأوسع انتشارا للشباب خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد وهب الله في تصريحات عنه اليوم، إنّ اللقاءات الدورية مع وزير الشباب تأتي في إطار التشاور والتنسيق لإزالة العراقيل التي تعيق مسيرة شباب العمال نحو المشاركة الفعالة في المجتمع، لا سيما وأنّ توجيهات مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب.

وأضاف وهب الله، أنّ مائدة الحوار اليوم مع الوزير، تتضمن قضايا العمال المختلفة المرتبطة بتعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية، ودور شباب العمال خلال الانتخابات النيابية المقبلة وكذلك المحليات، خاصة انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة ودور الشباب فيها.

وأكد رئيس اتحاد شباب العمال، أنّ الشباب يمثل الغالبية العظمى من قوام الشعب المصري، وهم العمود الأساسي للتنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، موضحا أنّ هدف الاتحاد العام للشباب العمال يأتي في إطار خطة تعميق الوعي السياسي والعمل الوطني لجماهير شباب العمال، والتأكيد على دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار استراتيجية 2020-2030.