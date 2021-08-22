مدارس بريطانيا تستعين بأجهزة فحص الهواء لمحاربة كورونا

قررت بريطانيا تزويد جميع المدارس الحكومية البريطانية بأجهزة فحص الهواء لقياس غاز ثاني أكسيد الكربون، في محاولة لتحسين التهوية داخل الفصول الدراسية وتقليل فرص تفشي فيروس كورونا المستجد بعد عودة التلاميذ في الخريف، وأعلنت وزارة التعليم البريطانية أنه سيتم توفير 25 مليون جنيه إسترليني لشراء ما يقرب من 300 ألف جهاز، وهو ما يعني توفير جهاز واحد لكل فصلين دراسيين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن ذلك سوف يساعد المعلمين والمدارس على مراقبة ما إذا كان هناك ضعف في تدفق الهواء في الفصول الدراسية، وكذلك إطلاق إشارة تحذيرية عندما يستشعر الجهاز خطر وجود جزيئات الفيروس بتركيزات أكبر.

ترحيب بتركيب أجهزة فحص الهواء

ورحبت جمعية المدارس البريطانية، وكذلك نقابة مديري المدارس البريطانية بالخطوة، لكنها قالت إن النقابات دعت مرارًا وتكرارًا لمراقبة الوضع الصحي بالمدارس، وكان ينبغي أن تكون تلك الأجهزة جاهزة لبداية العام الدراسي.

وأوضح جيف بارتون الأمين العام لنقابة مديري المدارس، أن الأجهزة يجب أن تساعد في تقليل الحاجة إلى فتح النوافذ خلال فصل الشتاء، لأن تركيز الحكومة الحالي على التهوية الطبيعية غير عملي، وذلك حسب رأي المعلمين لانخفاض درجات الحرارة.

وتابع تقرير الإذاعة البريطانية، أنه سيتم توفير غالبية الأجهزة خلال فصل الخريف، رغم أنه سيتم إعطاء الأولوية للمدارس الخاصة لتسلم مخصصاتها الكاملة في سبتمبر، نظرًا لارتفاع عدد الطلاب غير الملقحين، ومع ذلك فشلت الحكومة البريطانية حتى الآن في الالتزام بموعد نهائي صارم لتجهيز جميع الأجهزة التي سيتم شراؤها وتوزيعها، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحصل جميع المدارس والكليات على أنصبة جزئية من الأجهزة على الأقل خلال فصل الخريف.

وسيتم إصدار توجيهات جديدة للمدارس بشأن استخدام الأجهزة، وما يجب فعله عندما تحدد تلك الأجهزة أن المكان ضعيف التهوية.