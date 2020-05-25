تحذيرات من إعادة فتح مدارس بريطانيا بسبب موجة ثانية من كورونا

حذّرت نقابة المعلمين في بريطانيا، من أنّ قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمضي قدما في إعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا بشكل جزئي في أول يونيو المقبل، يتنافى بشكل خطير مع وجود أدلة علمية بشأن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى التلاميذ والمعلمين والآباء، ما قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وذكر اتحاد المعلمين في بريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم، أنّه لن يكون من المناسب بالنسبة للمدارس - التي كانت مفتوحة فقط للتلاميذ الضعفاء وأطفال العمال الرئيسيين أثناء الإغلاق، أن تفتح على نطاق أوسع في بداية الشهر المقبل.

وكان جونسون أعلن في موجز صحفي بمقر الحكومة البريطانية، أنّه يعتزم إعادة فتح المراحل التعليمية المبكرة مثل رياض الأطفال والسنوات من الأولى وحتى السادسة الابتدائية في الاثنين الأول من يونيو، في إطار التحرك بالبلاد نحو الخطوة الثانية من استراتيجية الخروج من الحظر.

أما عن المدارس الثانوية من السنة العاشرة وحتى الـ12، ستبدأ اعتبارا من 15 يونيو، وقال باتريك روس السكرتير العام لنقابة المعلمين إنّ جونسون لم يقدم تطمينات للآباء والمعلمين بأنّ فتح المدارس بشكل مبكر للغاية سيكون آمنا، ولم يحظ "بثقة القائمين على مهنة التدريس" بشأن خططه.

وأضاف "ليس من المتوقع من أي معلم أو طفل أن يذهب إلى المدارس حتى يمكن إثبات أنّه من الآمن لهم القيام بذلك".