ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 208.6 حالة

سجلت الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، 208652692 حالة وذلك منذ ظهوره في أواخر عام 2019، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4382965 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 187037534 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 619564 حالة

سجلت الولايات المتحدة، 41302 إصابة ‏جديدة بالفيروس، و104 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 36720973 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 619564 حالة.

حصيلة إصابات «كورونا» في البرازيل تصل إلى أكثر من 20.3 مليون

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 14471 إصابة و434 وفاة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 20.3 مليون، بينما بلغ مجموع الوفيات إلى 569492 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، امس الاثنين، تسجيل 7172 إصابة و272 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 3108438 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 248652 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس بالمملكة المتحدة إلى 6295613 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 28438 إصابة جديدة بـ«كورونا» و26 وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 6295613 حالة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 130979 حالة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، 3674 إصابة جديدة بالفيروس و24 وفاة، موضحة في بيان، أمس الاثنين، أن حصيلة الإصابات بلغت 4.44 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 128456 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

ارتفاع إجمالي وفيات اليونان إلى 7091 حالة

وفي اليونان، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 2218 إصابة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 539337 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 7091 حالة.

عربيا، سجلت الكويت، أمس الاثنين، 343 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، فيما تماثل للشفاء 620 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في الكويت إلى397867 حالة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن إجمالي الإصابات بلغ 406883 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2393 حالة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 397867 حالة.

حصيلة إصابات «كورونا» في البحرين تصل إلى 271025 حالة

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 106 إصابة جديدة بالفيروس وتماثل 109 حالات للشفاء، وأشارت الوزارة البحرينية في بيان أمس الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 271025 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384 حالة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى 268531 حالة

وفي ليبيا، سجلت البلاد، 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، أمس الاثنين، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 284618 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3933 حالة.

وفي المغرب، تواصل الجدل حول قرار وزارة الصحة سحبها اختبارات كشف سريعة عن «كورونا» من الصيدليات، في ظل وضعية وبائية مقلقة وارتفاع قياسي لعدد الإصابات، وفقا لما ذكطرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة المغربية، اعلنت أمس الاثنين، تسجيل 3897 إصابة جديدة بالفيروس و102 وفاة و5886 حالة شفاء خلال ال24ـ ساعة الماضية، موضحة في النشرة اليومية لنتائج الفيروس، أن إجمالي الإصابات ارتفاع إلى 763353 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 11119 حالة، بينما بلغ مجموع حالات التعافي من «كورونا»، 673116حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من «لقاح كورونا»، 16493799 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11640441 حالة.

وبعد طرح الاختبارات السريعة في الصيدليات، تقدمت نقابة الإحيائيين في المغرب الشهر الماضي، بشكوى لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، لوقف تسويق هذه المنتجات، فيما وجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية، في 14 يوليو الماضي، خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات، مما أجبر المواطنين على التحليل المخبري «بي سي آر» الذي تصل تكلفته إلى حوالي 700 درهم «نحو 70 دولارا»، رغم حاجتهم البسيطة ل تأكيد الإصابة بـ كورونا أو نفيها.

وقال رئيس اتحاد «نقابات صيادلة المغرب» محمد لحبابي: «فوجئ الصيادلة بقرار وزارة الصحة وقف بيع اختبارات كشف كوروونا من الصيدليات من دون إعطاء أي مبرر»، معتبرا في تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن قرار وزارة الصحة السريع رضوخ للوبيات الإحيائيين وفقا لتعبيره.

«الصحة العالمية»: إصابات الأشهر الـ5 الأولى من 2021 أكثر من العام الماضي بأكمله

وفي سياق متصل، قالت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الاثنين، إن العالم لا يزال في المرحلة الحادة من «كورونا» وأنه جرى الإبلاغ خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري عن عدد حالات الإصابات أكثر من عام 2020 بأكمله.

وأشارت الصحة العالمية، في بيان، إلى أن 4 سلالات من الفيروس مثيرة للقلق تهيمن حالياً، وأن هناك مخاوف من ظهور سلالات أكثر خطورة.

وأوضحت المنظمة، إلى أنها أطلقت نداءً عاجلاً لتوفير 7.7 مليارات دولار أمريكي في غضون 4 أشهر؛ لوقف موجة الإصابة بالمتغيرات الخطرة وإنقاذ الأرواح في أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة، أن تمويل النداء العاجل سيمكن من زيادة الاختبارات وتحسين المراقبة لاكتشاف المتغيرات الجديدة للفيروس والحماية منها، وتوفير الأكسجين لمعالجة المرضى والحالات الخطيرة وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى توفير معدات الحماية الشخصية الحيوية للعاملين الصحيين والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأشارت «الصحة العالمية»، إلى أنه رغم المعدلات العالية من التطعيم التي تحمي السكان في بعض البلدان، إلا أن عدم توافر الاختبارات واللقاحات في بلدان أخرى أدى إلى تفاقم انتشار الفيروس وإغراق الأنظمة الصحية المحلية، وهو ما يترك العالم بأسره عرضة للمتغيرات الجديدة.