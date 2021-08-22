أوغندا تستقبل لاجئين من أفغانستان قبل سفرهم للولايات المتحدة

أكد مسؤولون أوغنديون أن البلاد ستستقبل 145 شخصا تم إجلاؤهم من أفغانستان اليوم، وتأتي التطورات الأخيرة بعد يوم من توقف عمليات الإجلاء مؤقتًا في كابول بسبب الاكتظاظ في مركز استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قطر.

وقالت إستير أنياكون، نائبة الوزير الأوغندي للاستعداد للكوارث واللاجئين، لإذاعة صوت أمريكا، إن الصليب الأحمر الدولي وشركاء التنمية الآخرين يعملون مع الحكومة الأمريكية لملاحظة الأشخاص الذين سنقوم بإجلائهم بحلول الغد وهم حوالي 145 شخصا فقط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أنياكون إن أوغندا ستقبل ما يصل إلى ألفي لاجئ أفغاني، لكن مسؤولين آخرين قالوا في ذلك الوقت إن الأمر لازال قيد المناقشة.

وأضافت أنياكون: "لا يمكن معرفة ما إذا كان جميع اللاجئين لهم أصول أوغندية، لأن الناس في أفغانستان يقومون بمحاولات مستميتة لركوب الطائرة من أجل مغادرة البلاد، لذلك لا يمكن حتى تصنيفهم والقول إننا ربما نختار دبلوماسيين أو أوغنديين فقط، ففي اللحظة التي نجحوا فيها في مغادرة أفغانستان والوصول إلى الطائرة، أصبحوا محظوظين، وأعتقد أنه عندما يصلون هنا قد نستطيع تصنيفهم".

وذكر موقع "أول أفريكا" أنه في برنامج إذاعي محلي، أوضحت وزيرة الإغاثة والتأهب للكوارث واللاجئين الأوغندية، هيلاري أونك، أن الوافدون من أفغانستان هم في الأغلب من النساء والأطفال، ولن يبقوا في أوغندا إلى الأبد، مضيفًة أن أوغندا ستستخدم كنقطة عبور قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المسؤولون حجزوا بالفعل فنادق في مدينة عنتيبي، حيث سيقيم 145 من الذين تم إجلاؤهم.

يذكر ان أفغانستان تشهد حالة من الفوضى منذ استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول خلال الاسبوع الماضي، ويتدافع عدد من الدبلوماسيين والأجانب وحتى الأفغان إلى مطار كابول للهرب من البلاد.