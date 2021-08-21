طالبان تعرض على المعارضة شمالي أفغانستان التسوية السياسية بوساطة روسية

رغم سيطرة حركة على العاصمة كابول، ومعظم أراضي الدولة الأفغانية، إلا أنها لا تزال تواجه معارضة شرسة في شمال أفغانستان، حيث أعلنت قوات معارضة للحركة، سيطرتها على 3 مناطق قريبة من وادي بنجشير شمالي البلاد، وفقا لوكالة «رويترز».

سفير روسيا لدى أفغانستان ينقل عرضا من طالبان للمعارضة في الشمال

وتسعى حركة طالبان، للتوصل لاتفاق مع المعارضة، شمالي أفغانستان، حيث كشف السفير الروسي في العاصمة الأفغانية كابول، دميتري جيرنوف، أن حركة طالبان طلبت من سفارته، نقل عرض الحركة بشأن التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في شمال أفغانستان، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وترغب طالبان في التوصل لاتفاق سياسي مع المقاتلين في وادي بنجشير لتسوية الأوضاع هناك، بحسب ما أوضح السفير الروسي، منوها إلى أن أحد الأعضاء البارزين في القيادة السياسية لطالبان، طلب من روسيا نقل عرض الحركة للمعارضة، قائلا «طالبان تدعي أنها لا تريد إراقة الدماء في المنطقة».

وادي بنجشير شمال كابول، المنطقة الوحيدة التي لم تسقط في يد طالبان وهي معقل مليشيات التحالف الشمالي، التي كانت متحالفة مع أمريكا خلال غزو أفغانستان قبل عشرين عاما.

ولجأ عدد من أعضاء الحكومة الأفغانية إلى وادي بنجشير، بعد سيطرة طالبان على القصر الرئاسي، ومنهم نائب الرئيس أمر الله صالح، الذي أكد فى وقت سابق، أنه الرئيس الشرعي للبلاد الآن، بعد فرار الرئيس أشرف غني.

وتلعب روسيا دور الوساطة في أفغانستان، وعادت إلى كابول كوسيط خلال السنوات الماضية، حيث تواصلت مع مختلف الفصائل الأفغانية، بما في ذلك طالبان.

بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان الأوضاع في أفغانستان

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، في موسكو، اليوم السبت، الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، بعد يوم من مناقشته الأوضاع في البلاد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.