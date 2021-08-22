اتفاق بين بريطانيا والأمم المتحدة على مواصلة العمل حول أفغانستان

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، على مواصلة العمل المشترك بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جونسون يبحث هاتفيا مع جوتيريش الوضع في أفغانستان

بحث الأمين العام لـ«المنظمة»، التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بأفغانستان.

بدوره، أشار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى ان التخلي الغربي عن أفغانستان خطير وغير ضروري.

«إسلام آباد»: باكستان ملتزمة بدعم عملية السلام الأفغانية

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أمس السبت، إن بلاده ملتزمة بدعم عملية السلام الأفغانية، وأملها من الأطراف الأفغانية العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إلى أن قريشي أكد عقب سلسلة من اتصالات هاتفية أجراها من نظرائه الروسي سيرجي لافروف، والألماني هايكو ماس، لبحث تطورات الوضع في أفغانستان، أن نجاح المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لن يفيد أفغانستان فحسب، بل المنطقة بأسرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما تلقى الوزير الباكستاني، اتصالين هاتفيين من نظيرته الهولندية سيجريد كاج، ونائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، وبحث معهما، تطورات الوضع في أفغانستان، والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

ميدانيا، قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الجيش الأمريكي، يعمل على توفير طرق بديلة للأشخاص للوصول إلى «مطار كابول» وبواباته، بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على المطار ومحيطه.

وأوضح أحد مسؤولي الوزارة الامريكية، أن هناك احتمال قوي بأن يحاول تنظيم «داعش خراسان» تنفيذ هجوم في المطار، مشيرا إلى أن الطرق الجديدة ستكون متاحة للأمريكيين ومواطني الطرف الثالث والأفغان المؤهلين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تدرس إشراك شركات الطيران التجارية للمساعدة في إجلاء الأفغان من «مطار كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.