أول تعليق رسمي من «الإفتاء» على «زواج البارت تايم»

ذكرت دار الإفتاء المصرية، في أول تعليق رسمي لها على ما يسمى «زواج البارت تايم»، إنّ إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، يعد نوعا من حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مطالبة بعدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي زادت بشكل ملحوظ مؤخرا، وتندرج ضمن طيّاتها على حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يتسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

الزواج الشرعي هو ما يكون قصده الدوام والاستمرار

وأكدت الدار قبل قليل، أنّ ما يفعله البعض من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك، يبطل صحة العقد، فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ «زواج البارت تايم»، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.