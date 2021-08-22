3 فروق أساسية تميز مبادرة التمويل العقاري المرتقبة.. أبرزها سعر الشقة

توفر مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل وما فوقهم، المتوقع صدورها - بحسب ما أكدته مصادر لـ«الوطن» - قبل نهاية العام، العديد من المزايا التي تميزها عن تلك المطروحة يوليو الماضي.

مبادرة التمويل العقاري المرتقبة تستهدف شريحة اجتماعية ذات دخول أكبر من تلك التي توفرها المبادرة الحالية، حيث تستهدف المبادرة المرتقبة مد مظلة التمويل العقاري لتشمل الطبقة المتوسطة وما فوقها، بحسب مصادر مصرفية.

ملامح مبادرة التمويل العقاري المرتقبة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الفروق بين مبادرة التمويل العقاري الحالية والمبادرة المرتقبة قبل نهاية 2021:

1 - سعر الفائدة:

مبادرة التمويل العقاري الحالية بسعر فائدة 3% بينما سيصبح سعر الفائدة في مبادرة التمويل العقاري المرتقبة 5%، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق.

2 - فترة السداد:

مبادرة التمويل العقاري الحالية بفترة سداد تصل لـ30 سنة، ولذلك تعتبر الأطول سداداً في تاريخ القطاع المصرفي المصري، بينما ستقتصر في المبادرة الجديدة على 15 سنة فقط.

3 - ثمن الوحدة العقارية:

مبادرة التمويل العقاري الحالية توفر حداً أقصى لسعر الوحدة العقارية بـ1.4 مليون جنيه، بينما سيصبح السعر في مبادرة التمويل العقاري المرتقبة 3 ملايين جنيه.

مبادرة التمويل العقاري المرتقبة تستكمل توجيهات الرئيس

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن» إن مبادرة التمويل العقاري المرتقبة تأتي استكمالا لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتوفير وحدات سكنية لكل الشرائح المجتمعية بأسعار وتسهيلات مناسبة.

وبدأت البنوك المحلية في مصر، المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، عبر تلقي طلبات الراغبين في الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات العقارية، على أن تكون تلك الوحدات مشهرة أو قابلة للتسجيل بضمانات.

وقبل أيام، طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري، كراسات شروط الإعلان 15 من الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.