قبل التقديم.. بنوك تمنح تسهيلات للطلاب بصورة «قرض التعليم» تعرف عليها

حسابات كثيرة يجريها أولياء الأمور خلال تلك الفترة، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادات الإعدادية والثانوية وفكرة البحث عن طريقة لـ سداد المصروفات المدرسية وحتى الجامعات وتحديدا التي تتطلب مصروفات مرتفعة للإلتحاق بها للعام الدراسي 2021/2022.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع «الوطن» والمتعلقة بالعملية التعليمية، فإنه يستعرض في التقرير التالى تفاصيل عدد من البنوك تمنح قرض التعليم.

قرض التعليم من بنك القاهرة

- تبدأ قيمة القرض من 15000 جنيه ويصل إلى 300000 جنيه للجامعات، و50000 جنيه للمدارس.

- تمويل يصل إلى 90% من قيمة المصاريف الدراسية.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة سنويًا.

- لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

- الحد الأدنى للدخل 5000 جنيه.

قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

- القرض تصل قيمته إلى 150000 جنيه.

- يتميز بمرونة في السداد على فترات تصل إلى 12 شهرًا حتى 96 شهرًا «8 سنوات».

- تتراوح الفائدة بين 14.5% وحتى 17.5% متناقصة.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- يمنح وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- يستطيع المواطن الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة بأقل المستندات المطلوبة.

- يشترط في ألا يقل السن عن 21 سنة.

قرض التعليم من QNB الأهلي

- تبدأ قيمة القرض من 5000 جنيه إلى 500000 جنيه.

- يشترط أن الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه.

- أن يكون السن من 21 – 60 سنة.

- كما يشترط تحويل الراتب.

- وأن يكون في وظيفته حد أدنى 3 أشهر في الوظيفة الحالية.

- كما أن نسبة التمويل هى 95% من قيمة المصروفات.

- فترة السداد من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهرًا.

- فائدة 16.75% متناقصة سنويًا.

قرض التعليم من بنك فيصل الإسلامي

- قيمة التمويل يصل إلى 300000 جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 3 سنوات «36 شهرًا».

- الفائدة 16% متناقصة حال تحويل الراتب، 17% حال عدم التحويل.

- يشترط أن الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

- لا يقل السن عن 21 سنة.

قرض التعليم من بنك مصر

- قيمة القرض تصل إلى 300000 جنيه.

- فترة السداد من 12 شهرًا وتصل إلى 84 شهرًا.

- تمويل يصل لـ100% من قيمة المصروفات.

- الفائدة تصل إلى 15.5% متناقصة سنويًا.

- وأخيرا يشترط البنك إمكانية الحصول على قرض التعليم في حال تعهد جهة العمل بتحويل الراتب

قرض التعليم من بنك saib

- يقوم البنك بتمويل 75% من إجمالي المصروفات، ويتحمل المقترض 25 % عن الفترة الممولة.

- يبدأ التمويل من 5000 جنيه ويصل إلى 100000 جنيه.

- الدخل الشهري لا يقل عن 4000 جنيه.

- الشروط: الموظفين «تحويل ودون»:- السن لا يقل عن 24 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

- لا تقل مدة عمل المقترض عن سنتين.

- رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة «دون تحويل».

- السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- الدخل الشهري لا يقل عن 5000 جنيه.

- حد أدنى 4 سنوات للنشاط.

المصاريف والرسوم: - السداد المعجل: 6%- مصاريف إدارية: 1.75%- غرامة التأخر في السداد: 20 جنيهًا.

قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي الدولي

- تصل قيمة القرض من 15000 جنيه إلى 100000 جنيه.

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة المصاريف الدراسية.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 17.5% «متناقصة» حال تحويل الراتب، و19.5% حال عدم تحويل الراتب.

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة 18.5% متناقصة.

- الحد الأدنى للدخل: 5000 جنيه للموظفين، و10000 جنيه لأصحاب المهن الحرة.

- لا يقل السن عن 21 سنة.

قرض التعليم من EGbank

- قيمة القرض من 10000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه.

- نسبة التمويل 100%.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة.

- الحد الأدنى للدخل: 2500 جنيه حال تحويل الراتب، 3000 جنيه حال عدم تحويل الراتب.

- حد أدنى 6 أشهر عمل للموظفين.

قرض التعليم من بنك البركة

- قيمة التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

الفائدة تبدأ من 16.75% متناقصة سنويًا.

- الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه.

- السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي

- يصل مبلغ القرض يصل إلى 500.000 جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية .

- التأمين على الحياة.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا .

- سعر العائد تناقصي يبدأ من 19.50%.

- للأفراد بداية من 21 سنة بحد أقصى 60 سنة عند نهاية فترة القرض.

- الحد الأدنى للراتب الإجمالي 1200 جنيه شهريا للموظفين.