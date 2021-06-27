طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021: تسدد على حساب بـ«البريد»

مع بدء التقديمات للصفوف الدراسية الأولي والتحويلات بين المدارس، استعدادا للعام الدراسي 2021-2022، يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محركات البحث في مواقع الإنترنت، عن طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021، والفئات المستثناة والمعفاة من دفع المصروفات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم دفع المصروفات بنفس ضوابط وشروط القرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي الماضي، ليكون هو المعمول به في العام الدراسي 2021/ 2022، للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تحقيقًا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة، وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها.

وعن طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021 -2022، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم دفع المصروفات على حساب صندوق تطوير وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويكون إيصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصروفات المدارس الحكومية 2021 -2022، كما يلي:

300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 200 جنيه لصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

وبالنسبة للفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، فهي كما يلي:

- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

- الطلاب الأيتام سواء كان الطالب يتيما من الأب أو من الأم.

- أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.

- أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية في جميع المدارس.

- أبناء الذكور العائدين من السجون بعد الإفراج عنهم، حيث لا يملكون دخلا شهريا ثابتا.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

- الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

- طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر، ومحافظة شمال سيناء، وحلايب وشلاتين.