تستعد الجامعات الخاصة لأعمال التنسيق الإلكتروني الموحد، الذى ينطلق مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والمقرر عقده الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال التنسيق الإلكتروني الموحد 2021، فيما يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر عن أرخص مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2021 والتي كشفتها قائمة المصروفات على المواقع الرسمية للجامعات عبر الإنترنت والتي أوضحت «أرخص مصاريف» الجامعات الخاصة في مصر 2021.

أرخص مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2021: 3 جامعات

وبالنظر إلى قائمة المصروفات التي تم إعلانها من قبل بعض الجامعات الخاصة يتبين أرخص مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2021، والتي تصدرتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، يليها الجامعة الحديثة «mti»، بمنطقة القطامية دائري المعادي، ثم جامعة 6 أكتوبر أيضًا من حيث المصروفات.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم وجود نص قانوني أو مواد بقانون تنظيم الجامعات يحدد قيمة المصروفات والزيادة للجامعات الخاصة، مؤكداً أن الجامعات عامة تخضع لمبدأ العرض والطلب والجودة العلمية والسمعة الأكاديمية بجانب قيمة المصروفات.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021:

الطب البشري: 120 ألف جنيه

طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية : 36 ألف جنيه.

كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 32 ألف

كلية الإدارة والاقتصاد: 30 ألف

كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

كلية الآثار: 18 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

الحاسبات والمعلومات : 36 ألف جنيه.

الإدارة: 42 ألف جنيه.

الهندسة: 46 ألف جنيه.

الإعلام: 42 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه.

التمريض: 30 ألف جنيه.

طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 60 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021:

الطب: 125 ألف جنيه

طب الأسنان: 100 ألف جنيه

كلية الصيدلة «فارما»: 85 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه

العلوم الصحية: 40 ألف جنيه

التمريض: 25 ألف جنيه

الهندسة: 60 ألف جنيه

علوم الحاسب: 35 ألف جنيه

الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه

الاقتصاد «عربي»: 30 ألف جنيه

الاقتصاد «إنجليزي»: 40 ألف جنيه

اللغات: 30 ألف جنيه

الإعلام: 35 ألف جنيه.

السياحة: 20 ألف جنيه.