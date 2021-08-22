حبس عصابة «ظاظا» و«مصاصة» المتهمة بقتل شهيد لقمة العيش بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية، برئاسة المستشار محمد فايد، بحبس 4 أشخاص، لاتهامهم في واقعة قتل شاب بمنطقة نزلة باسوس على الطريق الدائري بمركز شرطة القناطر الخيرية، بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس، وذلك بعد مقاومته لهم أثناء محاولتهم سرقته.

كشف غموض مقتل شهيد لقمة العيش

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل الشاب محمد عماد، شهيد لقمة العيش بالقناطر، والذي كان يعمل في مجال جمع مخلفات المخابز، وعثر على جثته عامل بمنطقة نزلة باسوس بمركز شرطة القناطرالخيرية على الطريق الدائري مصابًا بطلق ناري بالرأس، وتبين سرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته، حيث تبين أن وراء الواقعة عصابة للسرقة بالإكراه.

التحريات: عصابة من 3 أشخاص هاجمت المجني عليه

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد عماد»، 22 سنة، وبه طلق ناري بالرأس، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «م م س»، وشهرته «ظاظا»، 26 سنة، عربجي، وسبق اتهامه في قضيتي شروع في قتل وسلاح ناري، و«ر ر إ»، 22 سنة، بائع خردة، وسبق اتهامه في قضية شروع في سرقة بالإكراه، و«خ م أ»، وشهرته «مصاصة»، 21 سنة، وسبق اتهامه في قضية خطف، و«ه م ش»، وشهرته «شورى» 24 سنة، وسبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بالطرقات العامة، واعترف المتهمون أنهم أثناء استقلالهم دراجة نارية قيادة المتهم الثالث بالطريق محل الواقعة لاحظوا توقف المجني عليه بجوار مركبة «تروسيكل» الخاصة به، فتوقفوا لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومهم، فوجه المتهم الأول صوبه سلاحا ناريا فرد خرطوش، وأطلق عيارا ناريا بالرأس، فأرداه قتيلا واستولوا على هاتفه المحمول، وتركوا مركبة التروسيكل الخاصة به لتعطلها، وفروا هاربين.وأرشد المتهمون عن السلاح المستخدم، والدراجة النارية التي كانوا يستقلونها.