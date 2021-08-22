تبطين 265 كيلو مترا من ترع بني سويف بـ500 مليون جنيه 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الانتهاء من أعمال تبطين 265.3 كيلو متر من الترع، بتكلفة 500 مليون و569 ألف جنيه تقريباً، من مستهدف 300 كيلو متر في المرحلة الأولى، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه جارى طرح 6 عمليات أخرى، حيث أن إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها تبلغ أطوالها 573.2 كيلو متر، بتكلفة تقديرية مليار و427 مليون جنيه تقريباً، لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بني سويف: الأعمال الجاري تنفيذها 414 كيلو مترا

كما أشار المحافظ إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6 كيلو متر بزمام يقدر بـ125.8 ألف فدان، باعتماد يزيد عن مليار جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158 كيلو مترا، بزمام 40 ألف و156 فداناً.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

في سياق آخر، استقبل محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الجديد عمرو شحاتة، مقدمًا له التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.

«غنيم»: أهمية تكاتف قيادات عناصر المنظومة التعليمية

وشدد المحافظ على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيراً إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات، وفى مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد وأن تتكامل فيما بينها من أجل المصلحة العامة والدفع بجهود التنمية.