فحص 1566مواطنا في قافلة طبية مجانية بملاحية ببا جنوب بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، عن تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بملاحية ببا جنوب المحافظة، استهدفت الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ 1566 مواطنًا على مدار يومين في 10عيادات فى 9 تخصصات: «الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام ، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة»، ووسط إجراءات وقائية مشددة.

القافلة تضمنت 132 تحليلًا للدم وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

وأشار وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن القافلة تضمنت إجراء 132 تحليل دم، و39 تحليل طفيليات، وإجراء 18 أشعة، واستصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 32 اشعة موجات فوق صوتية.

محافظ بني سويف يتابع أعمال القافلة

من جانبه، تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فعاليات القافلة.. تنظيم ندوات تثقيف صحي

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، وتركزت موضوعات الندوات التثقيفية على كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، ومنها الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية ومنها الضغط، والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ105 مواطنين.

وأشار الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، التي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.