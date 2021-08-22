وزير الخارجية الصربي: التقيت الرئيس السيسي وتعلمت منه الكثير

أعرب وزير الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، بعد تقلّده منصب وزير الخارجية في بلاده، قائلا إنّها زيارته الرسمية الأولى لمصر.

وأضاف سيلاكوفيتش، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا اللقاء بأنّه «تجربة رائعة»، متابعا: «التقيت الرئيس السيسي وتعلّمت منه الكثير، وشرف لي أن أقدم التحية من الرئيس الصربي للرئيس السيسي».

وتابع الوزير الصربي، أنّ اللقاء شهد التوافق على أنّ العلاقات القوية التي تربط مصر وصربيا، تقوم على روابط مميزة وتاريخية، كما جرى عمل مباحثات بشأن تعميق العلاقات بين البلدين.