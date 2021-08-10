وزير الخارجية يشكر محافظ جنوب سيناء على زيارته الناجحة لدولة صربيا

أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطاب شكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن زيارة محافظ جنوب سيناء الناجحة لدولة صربيا، وما شهدته من فعاليات ثرية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وتنشيط حركة السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر.

وأكد وزير الخارجية خلال الخطاب، استعداد الوزارة للتعاون مع محافظة جنوب سيناء من أجل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من كافة دول العالم، وخاصة الدول المصدرة للسياحة في مصر، لدور الهام التي تمثله السياحة في زيادة الدخل القومي المصري.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالشكر لوزير الخارجية، لدعمه المستمر لكافة المساعي التي من شأنها تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.

وكان محافظ جنوب سيناء، أجرى زيارة إلى دولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة سبل تنشيط السياحة، والتقى خلال زيارته برئيس سلطة الطيران المدني بدولة صربيا، ونائب وزير النقل في صربيا، لمناقشة سبل تشغيل خط طيران منتظم من مدينة بلجراد إلى مدينة شرم الشيخ، وبحث سبل حل المشكلات التي تحول دون ذلك لدعم السياحة بين البلدين، و ذلك في حضور السفير عمر الجويلي سفير مصر في صربيا، وشركة طيران «إير صربيا».

كما وقع محافظ جنوب سيناء، على الاتفاق التمهيدي للتآخي بين مدينة نيش فى دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ، بهدف تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة في مجال السياحة، وجرى الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش، وكذا مدينة بلجراد، على غرار خط بلجراد – الغردقة، و بحث التعاون في مجال التعليم العالي ودراسة توفير منح دراسية متبادلة، والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الآلي، وأيضًا الاتفاق على تسمية ميدان في مدينة نيش باسم شرم الشيخ، ووضع عمل جمالي يرمز للمدينة به.