انطلاق جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية ونظيره الصربي (صور)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، بحضور وفدي البلديّن، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، ولتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، منذ قليل، صور لجانب من المباحثات التي تجرى في مقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.