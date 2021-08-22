الجيش الليبي يقتل إرهابيا استهدف بوابة زلة بسيارة مفخخة «صور»

ذكر بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، أن انتحاري يتبع تنظيم «داعش» الإرهابي من ذوي البشرة السمراء، هاجم اليوم بوابة زلة بسيارة مفخخة، في أحدث هجوم لتنظيم داعش في ليبيا، الذي هزم عسكريا لكن لا تزال هناك كثير من العناصر والخلايا النائمة التابعة للتنظيم وتنشط من وقت لآخر لتنفيذ بعض العمليات.

تفاصيل الهجوم على بوابة زلة في ليبيا من قبل إرهاب داعشي

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة، أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية في عناصر البوابة، وتم التصدي للإرهابي وإصابته إصابة بليغة، أدت لوفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من المجموعات الإرهابية التي تنفذ عملياتها من وقت لآخر، بل وسيطرت على مدن كاملة في بعض الفترات، مثل سيطرة تنظيم داعش في السابق على سرت.

وقام العنصر الإرهابي الداعشي بتفجير بوابة زلة باتجاه ودان في الجفرة بسيارة تويوتا، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني.

نجاح الجيش الوطني الليبي في التعامل مع ملف الإرهاب

واستطاع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، مجابهة تلك التنظمات الإرهابية وحقق انتصارا كبيرا عليهم خصوصا في الشرق الليبي، بعد أن نجح في تحرير مدينة بنغازي من قبضة التنظيمات الإرهابية.

كما استطاعت حكومة الوفاق الوطني السابقة، تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بدعم دولي، خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لا تزال هناك بعض العناصر الإرهابية تنشط في مناطق الجنوب الليبي.

ويعول المجتمع الدولي على إمكانية نجاح حكومة الوحدة الوطنية الحالية في قيادة مرحلة انتقالية تستطيع تحويل ليبيا إلى دولة أكثر أمانا وتخرجها من دوامة الفوضى التي تعيش فيها منذ سنوات على الصعيدين الأمني والسياسي.