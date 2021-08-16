وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مباحثاته مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، تناولت القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن والتنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى ضرورة إخلاء العالم من السلاح النووي، معربا عن تقدير مصر لسياسة اليابان، لتحقيق الاستقرار على المستوى الاقليمي والدولي، كما أعرب عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والمشاوارات بين دلوقتي اليابان ومصر.

ضرورة استمرار العمل المشترك على أرضية ورؤية مشتركة فيما بين البلدين

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضت قناة «ten»، جزءًا منه، أن لقائه مع نظيرة الياباني توشيميتشو موتيجي، تناولا فيه القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطية والأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، مع ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك على أرضية ورؤية مشتركة فيما بين البلدين من أجل تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات والصراع.

مصر مستعدة لتعزيز الجهود التنموية على القارة الأفريقية

وتابع وزير الخارجية المصري: «تناولنا أيضًا قضايا منع الانتشار، وأهمية تعزيز جهود إخلاء العالم من السلاح النووي، والتعاون في إطار المنظمات الدولية، والعمل المشترك في دعم جهود اليابان في تعزيز الجهود التنموية على القارة الأفريقية، واستعداد مصر لتقديم كل الدعم لهذا الإطار المهم للقارة الأفريقية».