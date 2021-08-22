مصر تستأنف فتح معبر رفح استثنائيا مع قطاع غزة

استأنفت مصر، اليوم، فتح وتشغيل معبر رفح البري بشكل استثنائي، من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

معبر رفح البري مع قطاع غزة يعمل من الجانبين

وأعلنت الجهات المسؤولة عن تشغيل المعبر عن استئناف فتح وتشغيل المعبر من الجانبين، مع وجود الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنَّ الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة فى أى وقت.

تشغيل معبر رفح استثنائيًا اعتبارًا من الأحد الماضي

يُذكر أنَّه تمّ تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويتمّ فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، بينما يتمّ تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.