وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تنفيذ المشروعات ودفع التنمية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بديوان عام الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال القصير إنّ الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء، سواء في مجال الثروة الحيوانية أو السمكية والداجنة، والخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي.

القيادة السياسية تدعم التنمية المستدامة في سيناء

وأضاف أنّ هناك دعم كبير من القيادة السياسية للتنمية المستدامة في سيناء والمجالات كافة، خاصة الزراعية، لتوفير الغذاء للمواطنين، واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة، والتي تشتهر بها المحافظة، كما وجّه بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من ناحيته، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء، والتي تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.

جنوب سيناء تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكانها ونقل الفائض للمحافظات المجاورة

وأضاف فودة أنّنا نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة، ونقل الفائض إلى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أنّ المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في مجالات الأنشطة الزراعية والحيوانية كافة.

يذكر أنّ هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة، سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء، لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.