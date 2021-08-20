«الزراعة»: صدرنا 5 ملايين طن منتجات لدول العالم أثناء جائحة كورونا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه وخلال فترة اجتياح فيروس كورونا دول العالم، استطاعت الدولة في تلك الآونة تصدير ما يقارب الـ5 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى دول الخارج، بعدما نجحت الحكومة في توفير تلك المنتجات محليا وصدرت الفائض منها.

القرش: حاليا نزرع 9.4 مليون فدان

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة الأخبار، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، اليوم الجمعة، أنه وخلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن شهدت الدولة طفرة في التوسع بالمساحات المنزرعة، وحاليا تزرع 9.4 مليون فدان، كما أن هناك العديد من المشروعات من شأنها زيادة المساحات الزراعية.

القرش: «كل تلك المشروعات من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري»

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديد فيه سيتم زراعة 2.2 مليون فدان، ولا يقل مساحة الزراعة فيهم عن مليون فدان، ومشروع تنمية وتعمير سيناء وجنوب الوادي، «كل تلك المشروعات من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري، وزيادة الحجم والقدرة الإنتاجية بالسلع الغذائية من القطاع الزراعي، كما اهتمت الدولة بعمليات التصنيع الزراعي من خلال توفير المنتجات الغذائية للمواطن وعمليات التصنيع وإضافة القيمة المضافة على تلك المنتجات الزراعية».

القرش: «قدرنا نوفر أنواع مختلفة من الأرز يتحمل فترات طويلة للري»

وأكد أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن تم تصدير أكثر من 4.5 مليون طن من الصادرات الزراعية، ما يؤكد ويثبت قوة الصادرات الزراعية المصرية ومكانتها المتقدمة عالميا، لافتا إلى أن القطاع الزراعي في مجال القمح يصل عدد الأصناف التي تزرعها مصر 10 أصناف مختلفة من القمح، «الأصناف دي بتتزرع في مناطق مكناش بنقدر نزرع فيها قبل كده، وقدرنا نوفر أنواع مختلفة من الأرز يتحمل طول فترات بين الري وكذا أنواع مختلفة من مياه الري، ما مثل إضافة جديدة».

وتابع: «الدولة بتوفر التمويل للفلاح اللي هيطور نظم الري بتاعته في أرضه الزراعية تصل لـ10 سنين وبدون فوائد، والدولة بتواجه الممارسات الاحتكارية وهناك تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والري وكل مؤسسات الدولة لفتح منافذ وأسواق لأماكن بيع المنتجات الخاصة بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم».