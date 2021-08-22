«العربية»: تونس تغلق الحدود مع ليبيا بالكامل

أفادت قناة «العربية» اليوم الأحد، بأن تونس أعلنت إغلاق الحدود بالكامل مع ليبيا، ووقف الحركة بمنفذ رأس جدير الحدودي. وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، لاستئناف حركة العبور بين البلدين في الاتجاهين.

وكشف مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية في منفذ رأس جدير، مختار المنصوري، في تصريحات صحفية، عن أن الجانبين وافقا على السماح بعبور الدبلوماسيين فحسب، مُشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 400 شحنة محملة بالبضائع في المعبر تنتظر السماح لها بدخول تونس.

الحد من تفشي كورونا

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أمس السبت، إن المكالمة تطرقت إلى علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع تونس وليبيا، والإرادة القوية التي تحدو قيادتي البلدين إلى مزيد من الارتقاء بها في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان الذي جرى نشره عبر «فيس بوك»: «تطرق الوزيران خلال المكالمة إلى مسألة إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف حركة التنقل البري والجوي في ضوء الإجراءات المتبعة بالبلدين للتوقي من انتشار فيروس كورونا. وأكد الجرندي لنظيرته الليبية أن الابقاء على معبري رأس الجدير وذهيبة - وازن الحدوديين مع الشقيقة ليبيا مغلقين قرار أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس التي تطلبت اتخاذ اجراءات احترازية ومزيد من الحيطة واليقظة للتوقي من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس الكوفيد 19 إلى بلادنا».

رفع القيود على حركة التنقل بين البلدين قرار اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

وأبلغ الوزير الجرندي، المنقوش، أن قرار رفع القيود على حركة التنقل البري والجوي بين البلدين يعود إلى اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وتقييمها لمؤشرات تطور تفشي الوباء في تونس وفي المنطقة ككل.

واتفق الوزيران وفقا للبيان في المكالمة على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لمتابعة تطور هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الملائمة للتوقي من انتشارها، حفاظا على سلامة وصحة الشعبين الشقيقين.