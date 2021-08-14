تونس تعلن السيطرة على 13 من حرائق الغابات الممتدة في 4 ولايات

أعلنت السلطات في تونس، ممثلة في فرق الحماية المدنية والإطفاء، السيطرة على 13 حريقا من حرائق الغابات، من أصل 17 حريقا متواصلا منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية، أن الحرائق امتدت إلى غابات ولايات القيروان وجندوبة وزغوان الكاف وبنزرت.

اندلاع الحرائق في مرتفعات تونس وغاباتها في شمال البلاد ووسطها

وانتشرت الحرائق في تونس خلال الأيام الأخيرة، وتسببت في خسائر مادية كبيرة، واندلعت الحرائق في مرتفعات تونس وغاباتها في شمال البلاد ووسطها، ما أدى إلى تدمير حظائر المواشي وحفظ العلف وبيوت النحل ومئات الأشجار.

ولم تستبعد السلطات التونسية أن تكون الحرائق التي تشهدها البلاد بفعل فاعل، وتسللت نيران حرائق الغابات في تونس إلى بعض منازل السكان في أرياف محافظات بنزرت وجندوبة والكاف، ما أدى وقوع انفجارات بسبب أنابيب الغاز المنزلي، ما زاد من قوة النيران وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم، فيما لم تسفر الحرائق عن ضحايا.

مصلحة حماية الغابات: الحرائق بفعل فاعل

فيما أعلنت مصلحة حماية الغابات في تونس أن معظم الحرائق التي شبت في تونس، أخيرا، كانت بفعل فاعل، موضحة أن الحرائق العفوية لم تتجاوز نسبتها 4 % في الفترة الواقعة بين أواخر يوليو ومطلع أغسطس لافتة إلى اندلاع 214 حريق طالت أكثر من 300 هكتار في الفترة بين 23 يوليو و9 أغسطس.

وسجلت تونس أعلى درجة حرارة بواقع 49 درجة مئوية الثلاثاء الماضي وقال معهد الأرصاد الجوية في تونس إن تصاعد الحرارة في شمال تونس تسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية في البلاد، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في تونس كانت 46.8 درجة مئوية في عام 1982.

وتواصل السلطات التونسية إخماد الحرائق التي تشهدها البلاد وخاصة في المناطق على الحدود مع الجزائر.