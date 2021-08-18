محاولات من «النهضة» لمغادرة مربع العزلة السياسية في تونس «فيديو»

لا يزال تنظيم الإخوان في تونس المتمثل في حركة النهضة، يبحث عن منفذ جديد لمغادرة مربع العزلة السياسية والاجتماعية بعد أن انفض الجميع من حوله وفشلت كل محاولاته لكسب جزء من الرأي العام في البلاد أو في خارجها، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، الذي يعرض على موقع «يوتيوب».

النهضة اعترفت ودعمت الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها قيس سعيد

وأوضح التقرير، أنه في سعي جديد للحفاظ على الاعتراف بحركة النهضة الإخوانية كحزب سياسي وعدم ملاحقة قياداتها أمنيًا وقضائيًا في ملفات الإرهاب والفساد، أعلنت حركة النهضة الذراع السياسية للتنظيم اعترافها التام ودعمها للإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، والذي كان قدر قرر إقامة الحكومة و تجميد أعمال البرلمان.

حركة النهضة اعترفت بأخطائها تجاه تطلعات الشعب التونسي

وأشار التقرير، إلى أن حركة النهضة الإخوانية قالت في بيان لها إن الأزمة التي عاشتها تونس وصلت لحلقة مغلقة كسرتها قرارات الرئيس قيس سعيد بحثًا عن حلول كما اعترفت الحركة بأخطائها تجاه تطلعات الشعب التونسي، فيما ذكر المراقبون أن هذا البيان تحرك استراتيجي للتنظيم للحفاظ على آخر معاقل سيطرته في الدول العربية لكنه لن يلقى اهتماما في الداخل التونسي.

محاولات من نواب الشورى لسحب الثقة من رئيس المجلس

فيما ذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، أن عددًا من أعضاء مجلس الشورى وقّعوا عريضة للمطالبة بعرض سحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، و عدد الموقعين لم يبلغ النصاب المطلوب وهو 50 توقيعًا، وأن عدد الموقعين إلى حدود اليوم بلغ 49، إذ عبر الموقعون على العريضة عبّروا عن رفضهم لما يعتبرونه سوء إدارة «الهاروني» لمجلس الشورى وتهميش دوره داخل مؤسسات الحركة وانحيازه لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في اتخاذ المواقف.