إعداد منصة رسمية لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالخارج لـ«حياة كريمة»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقا عبر تطبيق «زووم» يضم أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» وسيدة الأعمال ليلي بنس إحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكي داريدن بنس، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

«حياة كريمة» تخفف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم، الاجتماع بالترحيب بكل المشاركين، وقالت إن هذا اللقاء يأتي لوضع اللمسات النهائية لفاعلية جمع التبرعات من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لصالح المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» وهي الفاعلية المقرر إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، عبر تطبيق «زووم» برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هي للتخفيف عن كاهل مواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف معيشتهم.

فيديوهات مترجمة عن مشروع «حياة كريمة»

ومن جهتم قدم أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» الفيديوهات والمواد الفيلمية التي جرى إعدادها وترجمتها من أجل عرضها خلال الفاعلية المرتقبة، وتضمنت أهداف المشروع وثماره ونتائجه على الفئات المستهدفة منه، واستطلاع آراء عدد من أهالي القرى المستهدفة في محافظات مصر، وعرض قصص إنسانية تعكس معاناتهم وكفاحهم، كما تضمنت مقتطفات من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المؤثرة والملهمة خلال احتفالية «حياة كريمة» التي عقدت في يوليو الماضي، ولقطات عن سفراء المبادرة من فنانين ورجال أعمال وسياسيين وكبار الشخصيات العامة، وكذلك الأغنية الرسمية للمبادرة التي غنتها المطربة شيرين عبدالوهاب.

ورحبت ليلي بنس، بالحضور، وأعربت عن سعادتها وإعجابها بالفيديوهات التي جرى إعدادها للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات، داعية إلى تسليط مزيد من الضوء على مشروع الحافلات ذات الفصول المتنقلة لـ«محو الأمية الرقمية» الذي تستهدفه الفاعلية لتدريب أهالي القرى على استخدام المنصات الرقيمة للترويج لمنتجاتهم والحرف التي يعملون بها.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، عن التحضير لإطلاق صفحة على «فيس بوك» للترويج عالميا لفاعلية جمع التبرعات المقررة في سبتمبر المقبل، وتنفذها مؤسسة «حياة كريمة» على أن تحتوي هذه الصفحة على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تشويقية وصور تعبر عن المشروع القومي «حياة كريمة» وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية باعتبارها المشروع المستهدف من الفاعلية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الصفحة ستكون بمثابة منصة رسمية للمصرين بالخارج يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي «حياة كريمة» وتتاح عليها كل المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية.

«حياة كريمة» مشروع يعيد رسم قرى الريف المصري من جديد

وتجدر الاشارة إلى أن «حياة كريمة» هو المشروع الذي أعاد رسم قرى الريف المصري من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة نحو 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة و23 جمعية أهلية.

وكانت وزارة الهجرة، قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لتوحيد الجهود لخدمة سكان المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصري فيها.