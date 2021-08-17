وزيرة الهجرة تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلو الكيانات المصرية بالخارج، جولة تفقدية للمشروعات التي يتم تُنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، في محافظة القليوبية، وذلك بمرافقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فى إطار استكمال فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم، ووفد المصريين بالخارج المرافق لها، الزيارة بتفقد مشروع مجمع خدمات قرية نوى والذي يشمل كافة الخدمات لتلبية احتياجات أهالي القرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع ونسبة التنفيذ حتى الآن، ثم توجهت الوزيرة والوفد المرافق لها لتفقد أعمال مشروع حفر الغاز بطريق شيبين - قليوب، كما تفقدت أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بكفر شبين.

الوزيرة تثمن جهود توفير حياة كريمة للمواطنين

وتفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها، أيضا، أحد المواقع بقرية الأحراز ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، ثم تفقدت مدرسة الأحراز الابتدائية المشتركة والتي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أجرت الوزيرة جولة داخل المدرسة، مثمنة المجهود المبذولة لتطويرها لتصبح مكانا لأبنائنا لتلقي تعليم جيد، وعقب تفقد مدرسة الأحراز، انتقلت السفيرة نبيلة مكرم سيرا على الأقدام، لتفقد السجل المدني والوحدة الصحية عقب تطويرها واستمعت لشرح تفصيلي لمراحل التطوير.

وحرصت مكرم خلال الجولة على التقاط صور مع القائمين على المشروعات ومع ممثلي مبادرة «حياة كريمة»، مقدمة الشكر لهم على ما كل يبذلونه من جهد لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن ناحيتهم، وجه ممثلو الكيانات المصرية رسالة لأبناء مصر بالخارج قائلين: «مصر تشهد نهضة حقيقة في العمران والتشييد وتوفير الخدمات، افخروا ببلدكم وانقلوا الصورة الإيجابية للعالم كله؛ فمصر تستحق أن تقف مرفوعة الرأس، حيث إنها سبقت العديد من الدول في الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات اللائقة والحياة الكريمة لشعبنا الأصيل».