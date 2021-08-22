الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة

وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على طلب «المستشار النائب العام» بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي 2021/ 2022.

وكان «المستشار النائب العام» تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس، أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:

1- أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2- إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3- مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4- نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5-ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6- إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7- هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8- أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9- إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10- إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11- منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).