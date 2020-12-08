رئيس الأعلى للقضاء يشكر المشاركين في نجاح انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أعرب المستشار أحمد العجیل رئیس المجلس الأعلى للقضاء، عن خالص الشكر والتقدیر لرجال القضاء وأعضاء النیابة العامة على ما بذلوه من جھد وتضحیة لاتمام انتخابات مجلس الامة 2020 بنجاح وبشفافیة ونزاھة شھد لھا القاصي والداني في ظل ظروف صحیة استثنائیة.

وأشاد العجیل، في بیان له، بمناسبة انتھاء انتخابات مجلس الأمة 2020 بجھود العاملین بوزارة العدل ورجال الأمن بوزارة الداخلیة والمختصین بوزارة الصحة على تعاونھم مع رجال السلطة القضائیة بالعمل على استقرار الأمن والأمان داخل وخارج اللجان الانتخابیة حتى تمام إعلان النتائج الرسمیة.

وتقدم بالشكر إلى كافة العاملین والجھات ذات الصلة المشاركة بالعملیة الانتخابیة وتوجھ بالشكر إلى رجال الصحافة والإعلام لحرصھم على إظھار الوجه الحضاري لدولة الكویت ممثلا في نقل صورة صادقة لما یجري داخل الدوائر الانتخابیة.

وقال العجیل "یطیب لي ولأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن نتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابرالصباح وسمو ولي عھده الأمین الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدیر والامتنان".

وتقدم بالتھنئة لجمیع أعضاء مجلس الأمة بمناسبة نجاحھم، قائلا: "ندعو لھم بالتوفیق ونبارك للكویت أمیرا وحكومة وشعبا على نجاح التجربة الدیمقراطیة".