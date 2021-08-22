للمقبلين على الزواج.. تعرف على متوسط أسعار الذهب في محال الصاغة

مع الإقبال على حفلات الخطوبة خلال فصل الصيف، يبحث الكثير من المقبلين على الزواج، عن متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة، كما يزداد البحث خلال يومي السبت والأحد بصفة خاصة عن متوسط أسعار الذهب خلال هذين اليومين، إذ يرجع ذلك للعديد من الحفلات التي تقام فيهما، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس، فضلًا عن متوسط أسعار شراء شبكة الخطوبة، ونصائح لشراء شبكة العرس.

أسعار الذهب اليوم

قال رئيس شعبة الذهب وصفي واصف، في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الذهب يومي السبت والأحد، يكون بنفس أسعار مساء يوم الجمعة، ويرجع ذلك إلى إغلاق البورصات العالمية من مساء يوم الجمعة، وحتى مساء يوم السبت، حيث يبلغ متوسط سعر الذهب في المحال المصرية عيار 21 مبلغ 782 للجرام، وانخفض سعر الذهب من السعر الافتتاحي صباح يوم الجمعة، حيث كان يبلغ متوسط أسعار الذهب 785 لعيار 21، حتى نهاية يوم الجمعة انخفض سعر الذهب بمعدل 3 جنيهات.

نصائح لشراء شبكة العرس

كما أوضح «واصف»، أن هذا لا يعتبر انخفاضا في سعر الذهب، وإنما تذبذب في الأسعار، لافتًا إلى أنه من الممكن أن نشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ونصح المقبلين على الزواج، بشراء شبكة العرس على حسب القدرة المالية للمقبل على الزواج، سواء كان عيار 18 أم عيار 21، وذلك عن طريق شراء (دبلة ومحبس، محبس وأسورة، طقم 100 جرام).

متوسط أسعار شراء شبكة العرس

من جانبه، أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه لـ«الوطن» أنّ الشبكة تكون حسب عدد الجرامات، وتكون هذه الشبكة في حدود من 35 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه حسب إمكانيات الزوج، كما نصح المقبلين على الزواج، بشراء الذهب حاليًا لأنّ السعر مناسب بشكل كبير، موضحًا أنّ هذا الوقت هو الأنسب للشراء، نظرًا لإمكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة وجود فاتورة بالشراء وتكون من مكان موثوق، تجنبًا للمخاطر.