سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 21-8-2021

استقرت أسعار الذهب ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في بداية التعاملات، بعد أن شهدت حالة من التذبذب في أسعار المعدن الأصفر، ما يدفع الكثير من المستثمرين والمقبلين على الزواج وحتى المواطنين، لمتابعة أسعار الذهب بشكل لحظي، وخاصة في محلات الصاغة والأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها على مدار الساعة، سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تختلف من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 891 و894 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 780 و782 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 و670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6240 إلى 6256 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 891,429 إلى 893,714 جنيه.

سعر الأونصة

وتباين سعر الأونصة وهي معايير القياس في البورصات العالمية، ما بين 27,723 إلى 27,795 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم السبت

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال اليوم السبت الموافق 21 أغسطس، فتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 902.22 جنيه، و57.47 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار21 في أسواق المال 789.47 جنيه، و50.29 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 676.68 جنيه، 42.95 دولار أمريكي.