وسط تراجع عالمي.. استقرار أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم «محليا»

سجّلت أسعار الذهب «في بداية التعاملات اليومية»، اليوم الخميس 19 أغسطس، استقرارا، عقب تراجع يوم أمس، بقيمة جنيهان للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 أغسطس في بداية التعاملات:

- سجل عيار 24 نحو 896.

- سجل عيار 21 نحو 784 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 672 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل سعر 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

- سجل سعر الأوقية نحو 1.792.37 دولار.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، تراجعا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الخميس 19 أغسطس، إذ بيع عيار 24 بسعر 57.23 مقابل 57.63 و57.62 دولار بالمقارنة بأمس الأربعاء، بينما سجل عيار 22 سعر 52.49 دولار فيما بلغ عيار 21 نحو 50.08 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.92 دولار.

تحركات الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف، أمس، حيث كان المستثمرين يترقبون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الماضى.

وتراجع الذهب الفوري 0.3 % إلى 1781.50 دولار للأوقية وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1786.40 دولار.

وبينما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية بالقرب من أعلى مستوى منذ شهرين وهوما حد من مواصلة الذهب لارتفاعة وتأثرت المعادن بتراجع الذهب لينخفض سعر الفضة 1.2% إلى 23.35 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 986.99 دولار، وتراجع البلاديوم 2.6% إلى 2425.35 دولار.

تجار الصاغة

وقال واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنه على الرغم من تذبذب أسعار الذهب صعودا وهبوط إلا أنه لايزال الملاذ الآمن لدى عدد كبير من المستثمرين عالميا ومحليا.

وأضاف واصف فى تصريح لـ«الوطن»، تعتزم الغرفة التقدم بمذكرة لرئيس الاتحاد العام للغرف يشكون فيها من زيادة الضريبة على المشغولات الفضية والتى تسببت فى رفع الاسعار بأكثر من 30%، وإغلاق عدد من المحال، مع المطالبة بتخفيف الأعباء عن هذه الصناعة فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية.