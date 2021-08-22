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العثور على أشلاء آدمية في أحد شوارع إمبابة

التحريات: ساقان لـ«ذكر» عثر عليهما في الشارع.. والبحث جارٍ

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:01 م | الأحد 22 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على أشلاء آدمية في مخلفات بأحد شوارع إمبابة، وتكثف جهات البحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بالعثور على ساقين مبتورتين في كومة من المخلفات بالشارع، وانتقلت إلى هناك، وتم تشكيل فريق بحث، لفحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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