العثور على أشلاء آدمية في أحد شوارع إمبابة

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على أشلاء آدمية في مخلفات بأحد شوارع إمبابة، وتكثف جهات البحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بالعثور على ساقين مبتورتين في كومة من المخلفات بالشارع، وانتقلت إلى هناك، وتم تشكيل فريق بحث، لفحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.