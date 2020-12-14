العثور على أشلاء آدمية داخل صندوق قمامة بالعجوزة.. والأمن يفحصها

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على أشلاء آدمية فى كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بمنطقة العجوزة، وتبين من خلال الفحص والتحرى التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة المباحث، أن القوات عثرت على "ساق" تبين أنها "ساق يسرى" مبتورة من أعلى الركبة.

وشرحت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أنها مبتورة باستخدام آلة حادة "سكين.. أو ساطور.. أو منشار كهربائي".

وانتشرت قوات الأمن فى محيط الواقعة وبدات القوات تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، فى تفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الأشلاء الآدمية ومناقشة الشهود لبيان عما إذا كان أحد شاهد الشخص "المجهول" الذي ألقى الساق من عدمه.

ورجحت تحريات المباحث ان الواقعة عبارة عن جريمة قتل وأن الجانى - المجهول- قطع جسد الضحية لأجزاء وتخلص منها فى مناطق مختلفة وجارٍ البحث عن باقى أشلاء الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة.