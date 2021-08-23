8 إجراءات من «البيئة» لتصدير «الفحم النباتي».. تعرف عليها

وضعت وزارة البيئة، مجموعة من القواعد والإجراءات في حال رغبة أحد المستثمرين في تصدير الفحم النباتي، وسوف نستعرض الإجراءات ونموذج طلب التقدم للسماح وكذلك المستندات المطلوبة التي وضعتها الوزراة من أجل السماح بعملية التصدير في السطور التالية.

الإجراءات

1- في حالة التقدم لأول مرة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المحافظة المعنية، يتم ملء البيانات الخاصة بطلب التقدم باسم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، على أن يرفق بالطلب نسختين من المستندات الآتية بداخل حافظة بلاستيكية، ويمكن الحصول على طلب نموذج السماح بتصدير الفحم النباتي من خلال هذا الرابط.

- صورة من الموافقة المبدئية على التنفيذ والصادرة من المحافظة المعنية والأصل للإطلاع عليها.

- صورة من الموافقة البيئية.

- صورة من الجدول الزمني لخطة توفيق الأوضاع البيئية المقدمة وموقعة من صاحب الشأن وفرع جهاز شؤون البيئة المختص.

- ما يفيد التعاقد النهائي مع الجهة المنفذة أو أي مستندات تفيد الجدية في التعاقد والالتزام في السداد.

- ما يفيد التعاقد المبرم مع الجهة المستوردة أو طلبات الشراء معتمد ومختوم بخاتم الجهة الطالبة مع توضيح بياناتها ومحدد بها الكميات والسعر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن أو وكيله مع تقديم صورة من التوكيل والاصل للاطلاع.

- صورة من السجل التجاري والصناعي والأصل للاطلاع.

- صورة من البطاقة الضريبية «سجل المصدرين للسادة المصدرين».

2- يتم تقديم الطلبات، خلال أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع بمركز خدمة المستثمرين بوزارة البيئة.

3- يتم تحويل الطلب إلى وحدة الفحم النباتي للمراجعة الفنية واتخاذ اللازم واحتساب كميات الفحم النباتي المطلوب تصديرها طبقاً للطاقة الانتاجية للنماذج، وذلك بعد مراجعته والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة.

4- يتم استصدار أمر توريد مبالغ مالية تحت حساب تحصيل رسوم استصدار الموافقات البيئية اللازمة نظير تداول الفحم النباتي بغرض تصديره طبقاً للقرار الوزاري رقم 85 لسنة 2017 بواقع «80 جنيها مصريا عن كل طن فحم نباتي»، موجهة لصندوق حماية البيئة لاتخاذ اللازم نحو التحصيل.

5- يتم استصدار الموافقات واعتمادها من السلطة المختصة بجهاز شؤون البيئة.

6- يقوم مكتب الرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم الموافقات لمركز خدمة المستثمرين.

7- يتم تسليم الموافقات يوم الخميس من كل أسبوع من مركز خدمة المستثمرين.

8- يقوم مركز خدمة المستثمرين بموافاة وحدة الفحم النباتي بصورة من الموافقة المسلمة والموقع عليها من المستلم.