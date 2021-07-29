دراسة حديثة بجامعة بنها: استخدام الفحم النباتي في معالجة مياه الصرف الصحي

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، للمهندسة داليا مراد محمد عطية، للحصول على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الصحية والبيئيه بكلية الهندسة بشبرا عن إمكانية استخدام أنواع من الفحم النباتي منخفضة التكلفة لإزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصحي ومعالجتها في العديد من المناطق الصناعية.

وأشارت الباحثة، في الدراسة، إلى تصميم وتصنيع نموذج يتكون من 4 أعمدة تحتوي على أنواع من الفحم الحيوي مثل «فحم شجر الجازورين وشجر الفيكس وشجر البرتقال وشجر المانجا»، كأوساط لترشيح المياه الصناعية من المعادن الثقيلة التي يعتبر أخطرها «النحاس والرصاص والكادميوم والزنك»، لتقييم كفاءة الفحم الحيوي في إزالة االمعادن الثقيلة من الصرف الصناعي من خلال الأعمدة الاربعة وتحت ظروف تشغيل مختلفة مشيرة إلى تجربة خمسة مقاسات مختلفة لكل نوع من الفحم واختبار الكفاءة تحت تركيزات معادن ثقيلة مختلفة ثم تطبيق خمسة معدلات هيدروليكية مختلفة وتقييم إزالة المعادن الثقيلة خلال 12 ساعة لاختبار تاثير الزمن عليها لأنواع الفحم الأربعة.

وأوضحت الباحثة في دراستها أن نتائج الدراسة كشفت أن استخدام تلك الأنواع من الفحم الحيوي تعد تكنولوجيا واعدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي من المعادن الثقيلة خاصة في المناطق الغنية بأخشاب الأشجار فضلا عن تقليل تكلفة مياه الصرف الصناعي والتخلص البيئي الآمن منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.