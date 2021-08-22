مدبولي يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع التعليمي

التقى الدكتور مصطفى دبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقي العاملين في القطاع التعليمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقي المواطنين.

وفي بداية اللقاء، استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أو المحلية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطعيم العاملين بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس، ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وخلال اللقاء، تحدثت وزيرة الصحة، عن خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تسجيلهم وتلقيهم للقاح حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود والتنسيق مع الوزارتين استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، داعية كل العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، حيث ستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، كما أكدت أنها تنسق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات التى يحتاجونها لتطعيم العاملين فى جامعاتهم، والطلاب.

وأكدت الوزيرة على استمرار جهود تطعيم كل العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الجرعات التي يتم تصنيعها في مصر، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية عليها، حيث من المتوقع أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا، مضيفة أنه من المتوقع أيضا وصول عدد كبير من لقاحي «فايزر وموديرنا» خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر زاد إلى 145 مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت «أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة»، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج، وأنه من المقرر وصول شحنات أخرى من جرعات لقاح «جونسون آند جونسون» خلال الأيام المقبلة لاستمرار تطعيم المسافرين، وتابعت تم تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بمنطقة مدينة نصر، وذلك لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي.