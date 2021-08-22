حظك اليوم برج الثور الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

العديد من الصفات تميز مواليد برج الثور، ومن أهم هذه الصفات أنهم لديهم شخصية عملية، يبحثون بشكل دائم عن طرق مشروعة لكسب الأموال، كما أنّهم يتميزون بالعناد الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 23-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد والمريخ بمنزلك الخامس ويجعلك ذلك يقظا، وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.