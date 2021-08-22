حظك اليوم برج الثور الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور، أنه شديد العناد، ويصمم على تحقيق أهدافه، كما يعرف عن مولود هذا البرج أنه واقعي ول ايحب التطلع للأمنيات الصعبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتحكّم في عصبيتك، ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.