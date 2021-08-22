بنك ناصر يحذر عملاءه من الإدلاء بالبيانات الشخصية لتجنب الاحتيال

شدد بنك ناصر الاجتماعي، على عملائه بعدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم الشخصية، وعدم الإدلاء بالأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية، أو الرقم السري وكذلك معلوماتهم الشخصية لأي أحد عبر الهاتف المحمول أو مشاركتها عبر الإنترنت، وكذلك عدم تفعيل أي رابط أو رسالة غير معلومة المصدر أو موثقة، مضيفًا أنه على العملاء اتباع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية لعدم التعرض لأية عمليات احتيال، بالإضافة إلى عدم نشر أي معلومات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنها قد تكون مدخل لعملية الاحتيال.

وفي بيانٍ صادرٍ عن البنك، منذ قليل، أكدت الإدارة التنفيذية أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البنك هي رقم خدمة العملاء 16868 فقط، مؤكدًا أن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الإلكتروني، مشددًا على أن البنك يتبع احدث السبل التكنولوجية وأنظمة الأمان للحفاظ على أموال العملاء وضمان سرية حساباتهم، وفقا لأفضل الممارسات في المجال المصرفي.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات، وأصدر أكثر من 600 ألف «كارت» صراف آلي من خلال قنوات مؤمنة جيدا، بجانب إصدار 120 ألف بطاقة «ميزة» كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في محافظات «شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح»، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات «ميزة»، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.