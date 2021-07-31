منها القاهرة وعودة.. تفاصيل الوظائف الشاغرة فى البنوك و«فيزا»

طرح عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مجموعة من الوظائف الشاغرة، والتي تتطلب شروط ومهام للحصول على الوظيفة ومنها بنك القاهرة وشركة ماستركارد، حيث تستعرض «الوطن» تفاصيل تلك الوظائف بنحو:

وظيفة بنك القاهرة

نشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» توافر فرصة عمل خالية، وهي Relationship / Senior Relationship Recovery Manager – SMEs Recovery Segment، بشروط ومهام هي:

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- من 5 إلى 8 سنوات خبرة في مجال العلاج أو مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- حائز على درجة البكالوريوس «أو أعلى» في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- إتمام دورة الائتمان بنجاح وهو قيمة مضافة.

- معرفة قوية بالسوق.

- مهارات الصوت والاتصال الشخصية.

- مهارات كتابية وتحليلية قوية.

- القدرة على العمل تحت الضغط / التحدي.

- مهارات حل المشكلات والتفاوض أمر لا بد منه.

- إدارة وضمان المتابعة الشاملة للعملاء المتعثرين في إطار المحفظة المخصصة بدءًا من التوصية بالاستراتيجية المناسبة على مستوى الحساب للمدير المباشر.

- تقديم مراجعة دورية للحساب للتمكن من الالتزام بتوقعات الميزانية.

- كتابة وتقديم مذكرة الائتمان إلى المدير المباشر وبالتالي عرضها للحصول على موافقات اللجنة المناسبة، بما في ذلك توزيع / تحليل البيانات المالية الكاملة، والضمانات.

وظائف لحديثى بنك عوده مصر

كما أعلن بنك عوده عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin عن حاجته إلى Fresh Graduates بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في التجارة مع التخصص ذي الصلة في الأعمال والمحاسبة والمالية والاقتصاد وما إلى ذلك.

- مطلوب خريجين عام التخرج 2019، 2020، 2021 مؤهلين للتقديم.

- مهارات الاتصال والعرض الجيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحد الأدنى للتقدير هو جيد.

- التمتع بمهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.

وظيفة شركة فيزا

ونوهت شركة «فيزا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن وظيفة خالية، وهي Senior Manager, Predictive Data Insights للعمل لدى الشركة، بشروط هي:

- 7- 10 سنوات من الخبرة في ملكية / مبيعات المنتج في نتائج البيانات التنبؤية المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات ومنتجات البيانات بشكل عام.

- المعرفة والتحليل تقنيًا.

- قادر على إدارة المحادثات مع فرق علوم البيانات والتعامل مع الأسئلة المعقدة المتعلقة بالمنهجية والتحقق من الصحة.

- خبرة في العمل مع العملاء لدمج البيانات في قراراتهم وخوارزمياتهم لدفع نتائج الأعمال.

- خبرة في العمل مع المؤسسات المالية.

- معرفة وخبرة عميقة في التحليل وعلوم البيانات والمنتجات والحلول ذات الصلة وتطبيق التكنولوجيا لحل تحديات الأعمال.

- مهارات الاتصال والتنظيم وإدارة المشاريع ممتازة.

- مهارات ممتازة في التعاون متعدد الوظائف، وخبرة في العمل في المنظمات المصفوفة.

- حل المشكلات التحليلية والإبداعية.

- بادئ ذاتي مع القدرة على بناء وإدارة البرامج من البداية.

- متعلم سريع مع القدرة على التكيف والتحرك بسرعة لتحقيق الأهداف.

- إجادة اللغة الإنجليزية، واللغات الإقليمية الأخرى ستكون مكافأة «يفضل العربية».

- ماهر في محادثات العملاء واستباقي في دفع تفاعل العميل.

- فرد متحمس للغاية مدفوع بفرصة احتضان وتوسيع نطاق الحلول الفريدة والمتميزة التي تقودها البيانات ذات الصلة بالعملاء والأداء الأفضل باستمرار.