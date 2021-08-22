شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر.. الأوقاف توضح

أعلنت وزارة الأوقاف، شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر، فى إطار نشر صحيح الإسلام فى العالم، مشيرة إلى أنه ستجرى اختبارات التصفية النهائية بين المتقدمين بديوان عام الوزارة على مرحلتين «تحريرية وشفوية»، بحسب ما أوضحته وزارة الأوقاف.

شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر، هي: «أن يكون المتقدم مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة، أن يكون المتقدم أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات للمعينين في محافظاتهم، ولا تقل عن ثلاث سنوات للمعينين خارج محافظاتهم ولا تقل عن أربع سنوات للحاصلين على الماجستير وثلاث سنوات للحاصلين على الدكتوراه، أن يكون حاصلا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين».

كما شملت شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر: «أن لا يكون ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2019- 2020، أن لا يزيد السن عن 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة، أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (الـقرآن الكريم كاملاًـ العقيدة- التفسير وعلوم القرآن- الحديث وعلومه- الفقه وأصوله- السيرة النبوية والثقافة العامة- اللغة الأجنبية المتخصص فيها)، أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، أن يكون حسن السير والسلوك».

الأوقاف تحدد شروط الإيفاد الدائم للأئمة للخارج

كذلك ضمت شروط مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر: «أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثني المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014، أن لا يكون سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي، أن لا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية- الشئون القانونية- غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يلغ القرار، أو تسحب التوصية، أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».