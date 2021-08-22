نضال الشافعي يجري جراحة دقيقة بعد إصابته بانفجار في القولون

أجرى الفنان نضال الشافعي جراحة دقيقة، فجر اليوم الأحد، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عقب إصابته بانفجار مفاجئ في القولون.

زوجة نضال الشافعي تكشف عن حالته الصحية

وقالت السيدة هند، زوجة نضال الشافعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن زوجها محتجز داخل المستشفى إلى الآن، حيث ينتظر الأطباء استقرار حالته لإجازة خروجه من المستشفى.

وكان نضال الشافعي مشغولا بتصوير دوره في فيلم «ميني بار» قبل تعرضه لهذه الأزمة الصحية، ويشاركه البطولة كل من صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.