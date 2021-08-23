أخبار الطقس اليوم.. حار رطب ودرجة الحرارة العظمى تصل لـ41 مئوية

كشفت الهيئة الهامة لـ الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم ، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، الاثنين الموافق 23 أغسطس الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، فيما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

وخلال البيان الصادر، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً، مشيرة إلى أن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح فيه شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 25

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29.