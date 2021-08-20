الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من غد السبت 21 أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل 26 أغسطس، إذ يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

الظواهر الجوية المتوقعة من السبت حتى الخميس

وتوقع خبراء الهيئة تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ويتوقع أيضا نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.