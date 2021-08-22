أخبار الطقس اليوم.. حار رطب والعظمى تصل لـ 42 درجة

على مدار أيام قليلة ماضية، شهدت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بعد أن استمرت موجة حارة شديدة لفترة استمرت لعدة أيام، قبل أن تعلن الهيئة الهامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، أخبار الطقس اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

وخلال البيان الصادر، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 32 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29.