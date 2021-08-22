سبب انفجار قولون نضال الشافعي قبل دخوله العمليات: انفعال أثناء التصوير

كشف مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي، أسباب إصابته بانفجار مفاجيء في القولون، فجر اليوم الأحد، ما استلزم خضوعه لجراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

سبب انفجار قولون نضال الشافعي

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن مشادة كلامية نشبت بين الشافعي وأحد مسؤولي فريق إنتاج فيلمه الجديد «ميني بار»، ما أصاب الفنان بحالة من الغضب الشديد، مضيفا أن الأخير شعر بالآم مبرحة أثناء قيادته لسيارته، عقب انتهائه من التصوير.

وأوضح المصدر، أن نضال توجه إلى أحد المستشفيات في اليوم ذاته، وعلق محاليل طبية إلى أن تحسنت حالته، وغادر المستشفى، لافتا إلى أنه شعر بالآم مبرحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث تبين حاجته إلى الدخول لغرفة العمليات، نظرا لإصابته بانفجار مفاجئ في القولون.